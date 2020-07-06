В Нижегородской области прошел сильнейший ураган. Без электричества до сих пор остаются жители села Ичалка. В населенном пункте повалены деревья и столбы освещения. Выбиты окна в школе и детском саду.

В Перевозском районе Нижегородской области прошел сильнейший ураган. Без электричества до сих пор остаются жители села Ичалка. В населенном пункте повалены деревья и столбы освещения. Выбиты окна в школе и детском саду. Ураган снес каменную стену одного из жилых домов. По словам старожил, подобного стихийного бедствия в этих местах еще не было. Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24"."Все началось, как обычно: утром ярко светило солнце, днем было очень душно. Однако уже к 17 вечера собрались тучи и начался сильнейший ливень с градом. Все произошло за считанные минуты. Сорвало крыши, унесло теплицы, повалило деревья на придомовых территориях. Осталось много оборванных электропроводов", — рассказали очевидцы.