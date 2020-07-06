Жители российской столицы и области жалуются на жаркую погоду. По данным синоптиков, в ближайшее время ситуация изменится. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина ..

Жители российской столицы и области жалуются на жаркую погоду. По данным синоптиков, в ближайшее время ситуация изменится.Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что к концу недели температура воздуха снизится сразу на десять градусов. Кроме того, по данным эксперта, в Подмосковье ночью возможны ливни и гроза.