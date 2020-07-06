Мексиканские военные получили сведения о контрабанде наркотиков из Южной Америки, после чего армейский вертолет вылетел на перехват и сбил воздушное судно.

Мексиканские военные получили сведения о контрабанде наркотиков из Южной Америки, после чего армейский вертолет вылетел на перехват и сбил воздушное судно.La matrícula de la aeronave aparentemente es XB-RCM y podría estar relacionada con actividades ilícitas. Autoridades federales atendiendo la investigación. pic.twitter.com/VcjWywriOe— Alberto Capella (@kpya) July 5, 2020Но когда правоохранители прибыли на место падения, самолет был уже пуст, отмечает телеканал "Россия 24". По словам очевидцев, экипаж разгрузил наркотики и скрылся.