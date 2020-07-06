Алена и Евгений Биль служат в органах внутренних дел дознавателями в отделах МВД России по району Ховрино и Ивановское города Москвы. Оба – капитаны полиции...

Руководство и личный состав МВД России поздравляют семью столичных полицейских с появлением на свет сразу четверых детей: трех сыновей и дочери.Алена и Евгений Биль служат в органах внутренних дел дознавателями в отделах МВД России по району Ховрино и Ивановское города Москвы. Оба – капитаны полиции.Для 31-летней Алены эта беременность первая. После того как результаты УЗИ показали, что она ждет не одного ребенка, медики сразу взяли ее под особую опеку и наблюдение. Все прошло благополучно. 11 июня Алена Биль родила малышей весом 1970, 1940, 1870, 1900 граммов. Мальчиков назвали Даниил, Матвей и Арсений, а девочку – Марией.На выписку в Центр планирования семьи и репродукции вместе с Евгением Билем приехали руководители Управления внутренних дел по Северному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. Коллеги поздравили семью со значимым событием, подарили многодетной маме букет цветов и вручили в подарок детские коляски.«Хочу вас поздравить, для нас это очень редкий случай, это большое счастье и огромная ответственность», – сказала помощник начальника Отдела МВД России по району Ховрино города Москвы майор внутренней службы Наталья Алексенцева.Сотрудники полиции поблагодарили медицинский персонал родильного дома за высокий профессионализм и пожелали родителям и их детям здоровья и благополучия.Скачать видео