В новосибирском общежитии из окна 7 этажа выпал 4-летний ребенок. ЧП произошло накануне вечером. Мальчика оставили без присмотра. В итоге он забрался на стол, залез на подоконник, затем облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

В общежитии Новосибирска из окна на 7 этаже выпал 4-летний ребенок. ЧП произошло накануне вечером. Мальчика оставили без присмотра. В итоге он забрался на стол, залез на подоконник, затем облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В итоге малыш скончался от полученных травм. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".СК начали проверку по данному факту. Следователи осмотрели место трагедии, опросили очевидцев, членов семьи и соседей. После окончания всех мероприятий специалисты примут процессуальное решение.