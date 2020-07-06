Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина влечет уголовную ответственность.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий участковым уполномоченным полиции межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» был выявлен факт нарушения миграционного законодательства.Полицейские установили, что в период с марта по июнь текущего года 37-летний житель Коврова, выступая в качестве принимающей стороны, предоставил в территориальный отдел по вопросам миграции шесть уведомлений о прибытии граждан из Средней Азии, указав место их проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранцам, прибывшим в Россию, у мужчины не было.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении).Дознавателями отделения МВД России по Гороховецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. 14 января 2020 года местная жительница 1979 г.р. обратилась в миграционный пункт отделения МВД России по Гороховецкому району с уведомлением о прибытии иностранного гражданина. Выступая в качестве принимающей стороны, женщина поставила на миграционный учет гражданина Украины, указав место его проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить жилое помещение для проживания иностранного гражданина у нее не было.В Вязниковском районе перед судом предстанет житель города Вязники 1966 года рождения, обвиняемый в совершении аналогичного преступления.Сотрудниками полиции в ходе проверки информации, поступившей из подразделения по вопросам миграции, установлено, что с декабря 2019 года мужчина фиктивно поставил на миграционный учет в своей квартире по месту жительства двух жителей ближнего зарубежья. Указанные граждане никогда в данной квартире не появлялись. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации влечет уголовную ответственность.Максимальное наказание, предусмотренное за данное деяние, - лишение свободы на срок до трех лет.