На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга в воскресенье открыли памятник погибшим морякам-подводникам.

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга в воскресенье открыли памятник погибшим морякам-подводникам. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Александра Беглова, на церемонии присутствовали заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин, военнослужащие, родные подводников.Собравшиеся почтили память погибших при исполнении воинского долга минутой молчания. Затем была отслужена панихида.Губернатор Беглов пообещал продолжить поддерживать семьи моряков. В Санкт-Петербурге и Петергофе несколько улиц переименованы в честь героев.2 июля 2019 года Минобороны Росии сообщило, что 14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. 4 июля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на аппарате была ядерная установка, она не получила повреждений. 5 июля четырем погибшим присвоили звание Героя России, остальных наградили орденом Мужества посмертно.