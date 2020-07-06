Жителей Московского района Санкт-Петербурга в понедельник разбудили звуки стрельбы. Как выяснилось, около пяти часов утра правоохранители проводили операцию по задержанию банды карманников.

Жителей Московского района Санкт-Петербурга в понедельник разбудили звуки стрельбы. Как выяснилось, около пяти часов утра правоохранители проводили операцию по задержанию банды карманников."Стрельба, ОМОН, задержание, криминалисты. С пяти утра во дворе дома №?23 по Варшавской улице. Выезд из двора перекрыт", — уточнил один из свидетелей.Источник ТАСС пояснил, что выстрелы были предупредительные, а в ходе операции удалось задержать шесть человек, которых подозревают в серии карманных краж. На счету предполагаемых злоумышленников, как сообщает "Фонтанка", не менее 20 преступлений.В задержании участвовали сотрудники СОБР, один из них и открыл огонь, когда подозреваемые попытались скрыться.