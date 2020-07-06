Автовладельцы смогут воспользоваться услугой во всех отделениях региона

В почтовых отделениях Владимирской области теперь возможно оформление полисов ОСАГО. Автовладельцы смогут воспользоваться услугой во всех отделениях региона.Партнерами Почты России выступают страховая компания Страховой Дом ВСК, «Согласие» и «Росгосстрах». Клиенты смогут изучить предложения различных компаний и выбрать наиболее оптимальные для себя условия.Специалистами Почты России была реализована уникальная технология онлайн взаимодействия со страховыми компаниями - после заполнения всех необходимых данных оператор отправит запрос страховщикам и получит расчет страховой премии от разных страховых компаний, а клиент сможет выбрать оптимальный вариант.Для оформления Полиса потребуется стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца, их паспортные данные, данные ТС (марка, модель, рег.№, технические характеристики), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше 3-х лет. Документы могут быть представлены как в оригиналах, так и в копиях или фото с телефона.