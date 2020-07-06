Владимирским спасателям представили нового руководителя. Начальником Главного управления МЧС области назначен полковник внутренней службы Алексей Купин. Ранее он занимал должность

Владимирским спасателям представили нового руководителя. Начальником Главного управления МЧС области назначен полковник внутренней службы Алексей Купин. Ранее он занимал должность первого зам. начальника аналогичной структуры в его родной Новгородской области. Купин 74-го года рождения. Последние 26 лет служил на различных должностях в новгородском МЧС. Карьеру начинал инспектором государственного пожарного надзора посёлка Любытино, откуда он и