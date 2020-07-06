По словам премьер-министра Михаила Мишустина, до конца года в России планируется создать еще 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Устроить ребенка в детский сад станет проще. До конца ..

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, до конца года вРоссии планируется создать еще 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Устроитьребенка в детский сад станет проще.До конца года по всех стране планируют открыть группы вдетских садах еще для 100 тысяч малышей. Сведения о свободных местах будутдоступны в онлайн формате. Об этом сообщил премьер-министр на совещании свице-премьерами."Все сведения о местах в яслях и детских садах будутавтоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс. Этопозволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а такжеэффективно оценить использование вновь созданных мест", – заявил глава кабмина.Также правительство занимается разработкой нацпрограммысоциально-экономического развития Дальнего Востока. Программа включает в себядополнительные инвестиции, строительство нового жилья, повышение доступностимедицины и образования, сообщает "".