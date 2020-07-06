Десятки человек задержали в Портленде, штат Вашингтон. Протестующие бросали в полицейских петарды, бутылки, кирпичи и шарики с краской. Протесты не утихают в Соединенных Штатах с конца мая. Поводом для волнений стало убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Десятки человек задержали в Портленде, штат Вашингтон. Протестующие бросали в полицейских петарды, бутылки, кирпичи и шарики с краской. Протесты не утихают в Соединенных Штатах с конца мая. Поводом для волнений стало убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.В понедельник стало известно, что уже третьего бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве Флойда, освободили под залог. Ранее такое же решение приняли в отношении двоих его коллег, напоминает телеканал "Россия 24".