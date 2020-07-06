06.07.2020

2020-07-06 20:05:05

В Вязниках ребенок выпал из окна многоэтажки

Это случилось в районе многоэтажек, известных среди местных жителей как "Текмаш".

Очевидцы происшествия сообщили в паблике "Вязники наш город", что ему 6 лет.

А выпал пострадавший с 8 этажа.

Также сообщается, что к приезду машины "Скорой помощи" он был жив.