Huawei уже осенью может запустить свою версию операционной системы на смену Android, доступ к которой заблокировали американцы, наложив на компанию санкции. Новая мобильная экосистема обещает быть многофункциональной.

Huawei запланировал на осень релиз второй версии операционной системы HongmengOS 2.0. В отличии от первой версии операционная система должна стать доступна для широкого ряда устройств, включая "умные" часы и браслеты, автомобильные системы и даже компьютеры.Более того, у устройств на новой платформе будет лучше интеграция и взаимодействие между собой, в том числе в области передачи кадра. Это важный инструмент для китайцев, которые пытаются построить собственную экосистему после отлучения от гугловских сервисов на Android. Для смартфонов HongmengOS пока не годится, и Huawei использует открытую версию Android и свой магазин приложений, пока — не без помощи активной рекламы и ценовой политики, но вроде все получается.По данным исследований компании GfK количество смартфонов Honor c магазином приложений AppGallery вместо PlayMarket выросло в России в восемь раз. А в июне два смартфона без сервисов Google — это Honor 9A и Honor9S — смогли попасть в топ-5 самых продаваемых устройств на территории России. Китайской компании сейчас очень нужны хорошие новости — возможно даже, что утечка информации о новой операционке в сеть была маркетинговым ходом в ответ на несколько свежих запретов со стороны бывших партнеров.За прошедшую неделю власти Индии решили запретить закупку оборудования для развертывания сетей 5G у Huawei. А также Федеральная комиссия по коммуникациям США наложила запрет американским операторам на финансирование закупок оборудования и оплату услуг китайской компании за счет средств своего фонда Universal Service Fund.