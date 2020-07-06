Президент России Владимир Путин напомнил, что крушение СССР произошло по внутренним причинам. Мина под целостность страны была заложена еще в момент ее возникновения, уверен он.

Президент России Владимир Путин напомнил, что крушение СССР произошло по внутренним причинам. Мина под целостность страны была заложена еще в момент ее возникновения, уверен он.Россия е должна повторить ошибок Советского Союза, подчеркнул российский лидер. Он напомнил, что условие, благодаря которому стал возможным развал СССР, появилось еще в 1922 году, когда страна по-сути и возникла."В советской Конституции была мина замедленного действия о праве выхода республик из СССР", – цитирует сайт Владимира Путина. Он отметил, что идея подобного государственного устройства пришла в голову Владимиру Ленину еще раньше – в 1908-1909 годах, когда самого будущего вождя мирового пролетариата знали или под его настоящим именем Владимир Ульянов, или под псевдонимом Николай Ленин.Владимир Путин добавил, что еще одной структурной проблемой, которую можно сравнить с миной замедленного действия, стало монопольное право компартии на власть в стране. Этот тезис был закреплен в Конституции СССР и в 1922, и в 1936, и в 1977 годах.Коммунистическая партия связывала свои собственные интересы с интересами всей страны. И когда это политическое объединение начало рассыпаться изнутри, без какого либо внешнего воздействия, та же судьба постигла и СССР, заметил президент. подобных ошибок, подчеркнул он, современная Россия обязана избегать.23 Июн 2020 в 7:47 PDT