Парад планет и наблюдение кометы. 2020-й год, как выяснилось, богат на необычные астрономические события. Начиная с 4 июля на небе можно наблюдать парад планет. Такое происходит, когда несколько

Парад планет и наблюдение кометы. 2020-й год, как выяснилось, богат на необычные астрономические события. Начиная с 4 июля на небе можно наблюдать парад планет. Такое происходит, когда несколько планет Солнечной системы одновременно видны на небосводе. Наталья Малинина, лектор «Владимирского планетария»: Уже ночью мы можем наблюдать Юпитер, Сатурн и Марс, в предутренние часы к ним присоединяется