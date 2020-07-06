ЦУМ эвакуировали. В первый же день работы универмага после отмены коронавирусных ограничений сотрудникам и посетителям пришлось покинуть здание из-за сообщения о бомбе. Произошло это в

ЦУМ эвакуировали. В первый же день работы универмага после отмены коронавирусных ограничений сотрудникам и посетителям пришлось покинуть здание из-за сообщения о бомбе. Произошло это в понедельник утром в районе 10 часов. ЦУМ «Валентина» заминирован! Собаки, все дела, оцепление. Пришли, называется, мы на работу. Нина Асриян, продавец: Нам сказали: всем освободить места и всем выйти. Мы