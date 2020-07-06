Температура поднимется до +35°С

В ближайшую неделю, согласно прогнозам метеорологов, во Владимире ожидается жара до +35°С. В городской администрации напоминают, что в областной столице продолжает действовать противопожарный режим, а также до сих пор не открыт купальный сезон.Самый жаркий день будет в среду 8 июля. Температура воздуха поднимется до +33°С-+35°С. Возможны небольшие дожди и грозы.Уже к пятнице погода должна вернуться в норму. Днём последнего дня недели синоптики обещают +22°С, а ночью - +12°С.