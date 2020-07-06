06.07.2020

2020-07-06 17:10:04

Во Владимире пресекли дачу взятки сотруднику ФСБ

Октябрьский районный суд Владимира рассмотрит уголовное дело о покушении на взятку сотруднику ФСБ. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствием установлено, что мать обвиняемого дала взятку сотруднику Владимирского юридического института, чтобы сын без посещения занятий, сдачи экзаменов и зачетов получил диплом. Молодой человек, желая, чтобы в отношении матери не проводились какие-либо процессуальные мероприятия и расследовалось преступление, решил подкупить сотрудника ФСБ.

С этой целью он предложил ему денежное вознаграждение в размере 14 тыс. 800 рублей и автомобиль «Citroen С4» стоимостью 118 тыс. рублей.

Сотрудник ФСБ от взятки отказался и сообщил об этом своему руководству, после чего молодой человек был задержан с поличным.