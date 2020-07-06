Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За выходные и утро понедельника прибавилось 9-ть смертей. Только за последние сутки в регионе умерли 3 пациента с

Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За выходные и утро понедельника прибавилось 9-ть смертей. Только за последние сутки в регионе умерли 3 пациента с новой инфекцией. Таким образом число умерших из-за КОВИДа достигло 77-ми. Что касается количества заболевших, тут тоже прирост на 49-ть человек к утру понедельника. И общее число КОВИД-носителей,