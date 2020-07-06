06.07.2020

2020-07-06 20:05:04

Во Владимирской области открылись крупные торговые центры

С сегодняшнего дня Указом губернатора разрешена работа крупных торговых центров в области. Их открытие долгожданное и для покупателей, и для тех, кто там работает. Самое главное сейчас требование безопасность.

- Во всем комплексе обозначена разметка. На расстоянии полтора метров. Соблюдай дистанцию для безопасности наших посетителей.

Маркетолог Елена Трынкина проверяет разметку. Это требование - теперь необходимость. Безопасность покупателей - сейчас на первом плане.

Елена Трынкина, маркетолог торгового комплекса:

- Очень долго готовились. Во-первых в течение 3-4 дней проверяли всех наших арендаторов на предмет соответствия требований Роспотребнадзора. То есть это запас 5- дневный масок, перчатки, дезинфицирующие средства и сертификаты на них! Плюс полностью информация для людей. Наклейки, стоперы.

Это самый длительный перерыв в работе - три месяца. Витрины и без того сияющие чистотой, еще раз натираются до блеска. Продавцы стараются , как перед самой требовательной комиссией. Маски, санитайзеры, перчатки. Средства защиты - обязательное требование при посещении магазина. Каждые 2 часа клининговая компания обрабатывает поверхности, каждый час- санузлы. Покупателей встречают как самых дорогих гостей.

Анастасия Сухова, продавец-консультант:

- И покупатели нам рады и мы им тоже! Есть немного, но покупатели идут.И все очень рады!))

Светлана - одна из первых покупателей. Пришла в первый час после открытия. Ноги сами несли, смеется Светлана. Три месяца для любой женщины без обновления косметики - это слишком долго.

- Рада, что открылся мой любимый магазин.

- Ждали?!

- Конечно , с нетерпением!

Магазины приятно удивили. Успели заказать новые коллекции , да еще и со скидками.

Жанна Соловьёва, заведующая отделом:

- Здравствуйте!

- Добрый день !

- Новая коллекция?

- И новая и не новые!

- Рады, что открылись?

- Безумно рады! Ждали открытия! Очень много приготовили всего. Прежде всего приготовили подарки, так что посещайте нас! Каждому покупающему будет подарок.

Стилист Ольга Платонова всегда хотела видеть рядом с собой красиво одетых людей. Закончила институт по профилю. Открыла магазин одежды. Пандемия сказалась на ее бизнесе. Но главное, говорит Ольга: удалось сохранить коллектив. А это немаловажно. Ведь у всех продавцов и у нее самой - несовершеннолетние дети.

Ольга Платонова, директор магазина:

- Теперь пытаемся начать новую жизнь. Войти с наименьшими потерями. Хотя это трудноосуществимо. НО тем не менее мы очень постараемся сделать для наших клиентов все возможное и даже невозможное. Для того, чтобы вам было комфортно . Для того чтобы вам было приятно покупать. Друзья, мы с вами!))

Тенденция этого лета запомнятся надолго. Защитные маски - модный аксессуар. Их можно использовать не только как средство защиты , но и браслет.

Светлана Полякова, покупатель:

- Во многих отделах побывали. Продавцам: покупателей много , но дистанцию соблюдаем и пусть и соответственно привозят новый товар и улыбок. Ковид , когда же он кончится...!

Поход во вновь открытые торговые центры носят и терапевтический эффект. Ведь приятные эмоции лечат любые болезни.

Вера Куликова, Александр. Чунаев. Вести-Владимир.

