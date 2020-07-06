Сотни сотрудников вернулись на работу

Сегодня, 6 июля, во Владимирской области открываются закрытые из-за пандемии коронавируса торговые центры. Соответствующий указ ранее издал Губернатор Владимир Сипягин.Смягчение ограничений коснётся «Мегаторга», «Торговые Ряды» и другие крупные ТЦ региона, которые готовы соблюдать установленные Роспотребнадзором эпидемиологические нормы. Ранее во всех магазинах провели комплексную проверку, в ходе которой выяснилось, что при должном отношении они могут принимать покупателей.Открытие торговых центров должно сказаться не только на покупателях, но и на работниках магазинов, ведь во время пандемии коронавируса, например, в «Мегаторге» около 200 предпринимателей оставались без работы, тогда как в «Торговых рядах» более 450 человек не могли выйти на работу.