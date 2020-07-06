Самый большой прирост больных отмечен в Александровском районе

За прошедшие сутки на 6 июля, по данным управления Роспотребнадзора, во Владимирской области у 49 жителей подтвердилось коронавирусное заболевание.8 новых случаев выявлено в Александровском районе;8 – в Собинском;6 – в Гусь-Хрустальном;5 – в Вязниковском;5 – в Петушинском;4 – в Юрьев-Польском;4 – в Меленковском;3 – в Кольчугинском;2 – во Владимире;2 – в Судогодском;2 – в Суздальском.Всего на территории регионе зарегистрировано 4647 зараженных COVID-19. Больше всего инфицированных остаётся в городе Владимире – 840. 722 – в Гусь-Хрустальном районе, 561 – в Петушинском.