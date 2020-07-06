Один из них 8-летний ребёнок

За прошедшие выходные на водоёмах Владимирской области утонули двое взрослых мужчин и 8-летний ребёнок. По информации Зебра-ТВ, полиция проверяет обстоятельства происшествий.5 июля около 11.00 в Александрове на озере Дичковское отдыхающие вытащили на берег тело мужчины и пытались оказать помощь, но, даже приехавшие на вызов медики, оказались бессильны. СледКом подозревает, что в происшествие может быть криминальная подоплёка.Ночью на 6 июля в полицию сообщили о том, что в реке Унжа в Меленковском районе также утонул мужчина. Пока никакой дополнительной информации не имеется.Ранее мы уже писали о том, что в реке Нерль в Суздальском районе 5 июля утонул 8-летний мальчик.