69% заражённых коронавирусом - выздоровели

За прошедшие сутки на 6 июля, по данным регионального оперативного штаба, 30 жителей Владимирской области выздоровели от коронавирусного заболевания.Всего за время пандемии от коронавируса выздоровели уже 3184 человека, что составляет почти 69% от общего числа заболевших (4647).Также сегодня в администрации Владимирской области подтвердили 3 новых смерти местных жителей от COVID-19. В регионе отмечено 77 летальных случаев заболевания коронавирусом.Напомним, за прошедшие сутки у 49 жителей области подтвердился коронавирус. В области зафиксировано 4647 случаев заражения.