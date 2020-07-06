Врачи из Подмосковья рассказали, как выбрать наушники,
которые не вредят здоровью. По словам экспертов, самые безвредные наушники –
студийные.
Нагрузка на органы слуха от такого ..
Врачи из Подмосковья рассказали, как выбрать наушники,
которые не вредят здоровью. По словам экспертов, самые безвредные наушники –
студийные.
"Нагрузка на органы слуха от такого аксессуара снижается до
минимума, но носить их постоянно также не рекомендуется", – сообщается в
сообщении областного Минздрава.
При этом самыми популярными наушниками среди пользователей
остаются вакуумные наушники. По мнению производителей, их основное преимущество
– максимальная изоляция от окружающих звуков.
Однако, по мнению врачей,
колебания волн передаются прямо в барабанную перепонку и оказывают давление на
органы слуха, что не очень хорошо скажется на слухе в будущем, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Наушники "капельки" менее вредные для здоровья ушей: звук до
попадания на барабанную перепонку отражается от стенок слухового прохода, что
уменьшает нагрузку на перепонки.