Врачи из Подмосковья рассказали, как выбрать наушники, которые не вредят здоровью. По словам экспертов, самые безвредные наушники – студийные. Нагрузка на органы слуха от такого ..

Врачи из Подмосковья рассказали, как выбрать наушники,которые не вредят здоровью. По словам экспертов, самые безвредные наушники –студийные."Нагрузка на органы слуха от такого аксессуара снижается доминимума, но носить их постоянно также не рекомендуется", – сообщается всообщении областного Минздрава.При этом самыми популярными наушниками среди пользователейостаются вакуумные наушники. По мнению производителей, их основное преимущество– максимальная изоляция от окружающих звуков.Однако, по мнению врачей,колебания волн передаются прямо в барабанную перепонку и оказывают давление наорганы слуха, что не очень хорошо скажется на слухе в будущем, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".Наушники "капельки" менее вредные для здоровья ушей: звук допопадания на барабанную перепонку отражается от стенок слухового прохода, чтоуменьшает нагрузку на перепонки.