За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 47 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 2 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошло 6 автоаварий. Полицейскими оформлено 313 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 76 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Ковровский район. По предварительной информации, 29 июня 2020 года в 18.30 на полевой дороге в поселке Первомайский у дома 24 «А» водитель мотоцикла 2002 г.р. допустил падение на проезжей части. В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла (направлен на амбулаторное лечение) и пассажир мотоцикла 2003 г.р. (госпитализирована).Ковровский район. По предварительной информации, 30 июня 2020 года в 17.10 в городе Коврове на улице Ватутина у дома 88 водитель автомобиля Киа 1967 г.р. при повороте налево допустила столкновение с двигающейся прямо во встречном направлении автомашиной Лада под управлением водителя 1979 г.р. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Лада 1982 г.р. (направлен на амбулаторное лечение).Судогодский район. По предварительной информации, 1 июля 2020 года в 15.00 на 6 км автодороги Муромцево-Передел водитель автомобиля Форд 1978 г.р. совершил съезд в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля 1985 г.р. (госпитализирована).Суздальский район. По предварительной информации, 2 июля 2020 года в 13.30 в городе Суздаль на улице Ленина у д.2А водитель автомобиля Шкода 2001 г.р. при выезде на перекресток равнозначных дорог допустил столкновение с движущимся справа автомобилем Форд под управлением водителя 1950 г.р. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Шкода (направлен на амбулаторное лечение) и водитель автомобиля Форд (направлен на амбулаторное лечение).Суздальский район. По предварительной информации, 3 июля 2020 года в 17.45 на 10 км автодороги Суздаль-Обращиха водитель автомобиля БМВ 1990 г.р. при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество двигавшемуся слева автомобилю Тойота под управлением водителя 1973 г.р. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Тойота и пассажир автомобиля БМВ 1981 г.р. (направлены на амбулаторное лечение).Ленинский район. По предварительной информации, 4 июля 2020 года в 06.00 в городе Владимире на улице Студеная гора у дома 7 водитель автомобиля Форд 1991 г.р. не справился с управлением, допустил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля 1976 г.р. от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.Судогодский район. По предварительной информации, 5 июля 2020 года в 14.10 на 15 км автодороги Владимир – Улыбышево - Коянево водитель автомобиля Шкода 1985 г.р., от прохождения медицинского освидетельствования отказался, двигаясь по направлению города Радужный, совершил наезд на стоящий по ходу движения на обочине автомобиль Рено под управлением водителя 1967 г.р. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Шкода 1982 г.р. (направлены на амбулаторное лечение).