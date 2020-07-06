47 человек получили ранения различной степени тяжести

По данным УМВД России по Владимирской области, за прошедшую неделю с 29 июня по 5 июля на дорогах региона погибли 3 человека.Всего за 7 дней в области произошло 32 ДТП с пострадавшими в них людьми, в которых 47 человек получили ранения различной степени тяжести. Двое из них – дети. В шести случаях один из виновников аварии находился в нетрезвом виде.Двое человек погибли. Водитель «Форд Фокус» не справился с управлением и на бешеной скорости врезался в столб. Машину разорвало на части, а он и его 44-летняя пассажирка скончались на месте.