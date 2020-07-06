Жители Забайкалья подсчитывают убытки после разрушительного града. В домах побиты стекла и повреждены кровли, энергетики устраняют аварии на линиях электропередачи.

Жители Забайкалья подсчитывают убытки после разрушительного града. В домах побиты стекла и повреждены кровли, энергетики устраняют аварии на линиях электропередачи.Неприятный сюрприз преподнесла погода жителям Забайкальского района. Град побил стекла в домах, нанес большой урон подворьям.Жители Забайкальского района пережили удар стихии вызванной быстрой сменой теплого атмосферного фронта холодным. И если в селе Черноозерском люди лишь испугались небесного светопреставления, то вот в Билитуе и Забайкальске ощутили ее удар сполна."Начался просто дождь сначала, потом резко град, ветер сильный, дверь мы сами держали, потому что её вырывало. Потом слышим грохот смотрим в окно. У нас вся крыша полностью лежит. И все и дома весь потолок все полностью побежало и на веранде", — говорит жительница села Билитуй Екатерина Шарапова.Сейчас в Билитуе восстанавливают обрывы линий электропередач, ремонтируют заборы и подсчитывают ущерб, нанесенный кровлям. Пострадал и многоквартирный жилой дом."Последствия печальные, потому что несколько домов остались без крыши, поваленные деревья, сорванные листы шифера, и размытые дороги", — сказал глава сельского поселения "Билитуйское".В дом Ольги Яклашкиной в Забайкальске стихия, по словам хозяйки, метнула молнию. Ну, а ветер довершил разрушение кровли, оголив практически полдома."Гроза приближалась, мы зашли домой и взрыв такой был, сильный. И все крышу у нас оторвало", — говорит Яклашкина.Не смогли противостоять урагану и заборы, профлист буквально сминался под напором ветра. Градом, достигающим размеры куриного яйца, побило огороды. В домах выбиты стекла.После ливня наблюдается и подтопление некоторых приусадебных участков и жилых домов. Все это сейчас документируется.Жителей подтопленных участков предупредили о возможной эвакуации. Одна семья с улицы Юбилейной уже временно переехала в гостиницу. В водном плену оказались два двухквартирных дома по улице Степной, в данный момент вода из них уже ушла.