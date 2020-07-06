В кратчайшие сроки организован и реализован в полном объеме комплекс необходимых следственных действий...

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Как сообщалось ранее, 8 июня у дома №3 на Смоленской площади столицы водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки» допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада». В результате водитель «Лады» получил тяжелые травмы, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».Предполагаемый виновник ДТП в тот же день был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С учетом повышенного внимания общественности были приняты все меры для объективного и своевременного расследования. В кратчайшие сроки организован и реализован в полном объеме комплекс необходимых следственных действий. В качестве доказательств к уголовному делу приобщены заключения автотехнической, видеотехнической, судебно-медицинской, дактилоскопической и ряда других экспертиз.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве