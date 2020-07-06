В Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ двигателя. В результате ЧП один человек погиб, еще один пострадал.

В Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ двигателя. В результате ЧП один человек погиб, еще один пострадал.Информация о том, что проводивший обработку рисовых чеков в районе поселка Кирсалово вертолет совершил жесткую посадку, поступила ранним утром в понедельник, 6 июля, передает ТАСС. Погибший был бортмехаником воздушного судна. Получивший перелом ноги, многочисленные ссадины и ушибы пилот госпитализирован.