Так он хотел спасти свою маму

Житель города Владимира подозревается в покушении на дачу взятки в значительном размере сотруднику ФСБ, чтобы защитить свою мать.По информации пресс-службы Октябрьского районного суда города Владимира, мать подозреваемого дала взятку преподавателю Владимирского юридического института, чтобы её сын без проблем смог получить диплом. До сына дошли сведения, что ФСБ в курсе о противозаконных действиях его матери, из-за чего он решил подкупить сотрудника службы безопасности, предложив ему 14 800 рублей и свою машину «Citroen C4», стоимостью около 120 тысяч рублей. Тот отказался от взятки и доложил об этом руководству.Юношу задержали с поличным и завели на него уголовное дело, которое вскоре рассмотрит Октябрьский районный суд.