Бродвейский актер Ник Кордеро скончался в США из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему был 41 год. С COVID-19 он боролся, начиная с марта. Врачи были вынуждены ампутировать ему ноги, но начались другие осложнения.

Бродвейский актер Ник Кордеро скончался в США из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему был 41 год.Актер заболел в марте. В больнице Лос-Анджелеса его ввели в медикаментозную кому. Кордеро вылечили от COVID-19, но после того у него начались осложнения, и врачи были вынуждены ампутировать ему ногу.В мае актер стал постепенно восстанавливаться, но его легкие перестали функционировать. В воскресенье утром он скончался в больнице, передает РИА Новости.Ник Кордеро родился в Канаде и стал известен благодаря ролям на сцене бродвейских театров. В 2014 году актер был номинирован на премию Tony за роль в спектакле "Пули над Бродвеем".