Пляжный отдых небезопасен. По данным управления МЧС в регионе с открытия купального сезона утонуло 19 человек. Из них шестеро детей. По сути катастрофа. Ведь количество несчастных случаев с

Пляжный отдых небезопасен. По данным управления МЧС в регионе с открытия купального сезона утонуло 19 человек. Из них шестеро детей. По сути катастрофа. Ведь количество несчастных случаев с детьми по сравнению с прошлым годом увеличилось в три раза. Граждане отдыхающие! Соблюдайте правила безопасного поведения на воде. Не ныряйте в незнакомых местах, не заплывайте за буйки.