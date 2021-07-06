С 1 июля в России вступили в силу дополнения к государственному стандарту Р 57014-2016 Услуги для непродуктивных животных. Услуги. Общие требования. Новации уточняют, сколько собак одновременно можно содержать на передержке. Фонд Гражданский контроль, который реализует проект Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве поддержал поправки, которые создают фильтр для недобросовестных хозяев зоогостиниц.

С 1 июля в России вступили в силу дополнения к государственному стандарту Р 57014-2016 Услуги для непродуктивных животных. Услуги. Общие требования. Новации уточняют, сколько собак одновременно можно содержать на передержке. Фонд Гражданский контроль, который реализует проект Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве поддержал поправки, которые создают фильтр для недобросовестных хозяев зоогостиниц.Согласно новой редакции ГОСТ Услуги для непродуктивных животных, отныне запрещено брать на передержку в городской черте:свыше 5 собак мелких пород на одно помещение;свыше 3 собак средних и крупных пород на одно помещение;свыше одной (либо двух из одной семьи) гигантских пород на одно помещение.Хотя государственные стандарты в России выступают лишь как рекомендованные нормы, эксперты возлагают большие надежды на то, что новации в законодательстве сыграют роль фильтра для недобросовестных участников рынка услуг передержки животных.– Сегодня рынок услуг передержки носит почти партизанский характер. Очень много людей пытаются оказывать эти услуги в своих квартирах, руководствуясь лишь соображениями гуманности, – комментирует Марат Исмагилов руководитель проекта Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве, который реализуется Фондом Гражданский контроль с января 2021 года при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. – В то же время для некоторых недобросовестных людей это форма легкого заработка: цены начинаются от 300 рублей в сутки и могут превосходить этот порог в несколько раз. Естественно, в отдельных случаях возникают перегибы, когда в погоне за деньгами догситтер может взять слишком много животных. Это порождает ситуации, когда с животными попросту никто не гуляет, их забывают покормить, они содержатся в антисанитарных условиях. Само животное пожаловаться не способно, и такие ситуации не всегда становятся достоянием гласности.Марат Исмагилов считает, что новый ГОСТ хотя и не приведет к полному исчезновению подобных ситуаций в практике передержки, но сможет дать сообществу внятный ориентир по качеству услуг:– Конечно, полиция не будет теперь следить за догситтерами, заходить в помещения и считать собак и их размеры, – уверен руководитель проекта Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве. – В то же время официальная норма станет вполне серьезным критерием качества для хозяев животных, которые, например, оставляют питомца на время командировки.