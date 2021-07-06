В текущем году в полицию поступило более 100 сообщений о хищении велосипедов. Сотрудники полиции вновь напоминают о соблюдении правил сохранности двухколесного транспорта.

В конце июня в ОМВД России по Александровскому району обратился местный житель, сообщивший о пропаже его велосипеда.Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что в течение нескольких лет оставляет велосипед в холле здания, где работает. В день пропажи велосипед был оставлен на обычном месте, однако спустя несколько часов заявитель его не обнаружил.Сумма причиненного ущерба составила 7 000 рублей.Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения, находящихся в здании.В результате проведенной работы по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 40-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что, покидая организацию, обратил внимание на велосипед, рядом с которым не было хозяина, и решил похитить чужой транспорт.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество возвращено собственнику.Справочно:В текущем году в органы внутренних дел Владимирской области поступило более 100 сообщений о хищении двухколесного транспорта (за аналогичный период прошлого года зарегистрировано более 130 краж).Злоумышленники пользуются беспечностью граждан, которые оставляют свои двухколесные транспортные средства без присмотра на улице, у магазинов, во дворах и подъездах домов, не предпринимая меры по сохранности имущества.Соблюдение простых рекомендаций поможет сохранить Ваше имущество:Не оставляйте велосипед без присмотра, даже на короткое время. Если необходимо отлучиться, обязательно пристегните его к опоре специальным запирающим устройством с металлическим стержнем, по возможности сделайте это вблизи расположения камер видеонаблюдения.Не оставляйте велосипед на улице или в подъезде на ночь, даже если он оборудован специальным запирающим устройством. При наличии в домах запираемых подвалов или тамбуров, храните велосипеды в этих помещениях, а лучше – в квартирах.3. Не доверяйте посторонним лицам свое имущество, умейте отказать незнакомцу в просьбе покататься на велосипеде.4. Сохраняйте технический паспорт на велосипед и чек о его покупке, сделайте фото принадлежащего вам имущества.5. Бдительным стоит быть и при покупке велосипеда «с рук». Низкие цены и продажа «на улице» должны вызывать у каждого гражданина опасения. Не редки случаи, когда похищенные велосипеды стоимостью несколько тысяч, а иногда и несколько десятков тысяч рублей, продаются злоумышленниками за бесценок. При этом полицейские, которые обнаружат похищенное транспортное средство, обязаны будут его изъять и передать законному владельцу – таким образом, покупатель может остаться и без велосипеда, и без денежных средств.Если велосипед все же был похищен, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел – так повышаются шансы задержать веловора по горячим следам, прежде чем он успеет спрятать или сбыть похищенное. Если рядом были очевидцы происшествия, запишите их контактные данные – предоставленная ими информация поможет в раскрытии преступления.