Вести уже рассказывали о купели или тайном ходе, найденном в Александрове во время реконструкции парка.

"Вести" уже рассказывали о купели или тайном ходе, найденном в Александрове во время реконструкции парка.Таинственный лаз затоплен водой, её решили откачать, а работы на участке приостановили для археологических исследований. В социальных сетях выдвигали предположения, что это может быть вход в библиотеку Ивана Грозного. Но большинство комментаторов считают, что это родник или купель усадьбы Первушиных. И в продолжение темы - комментарий специалиста-археолога, Ларисы Черняевой - в чём необычность этой находки?Лариса Черняева, директор Владимирского областного центра археологии при ВлГУ:- Во-первых, это сруб, имеющий восьмигранное строение купольного типа или лотусного типа. В срубе имеется отверстие - труба. На дне этого сооружения, после расчистки, строители обнаружили гравийную подсыпку. Мы получили консультацию наших геологов владимирских областных. Они сразу ответили, что это сооружение называется каптаж. Смысл его состоит в том, чтобы направить воду из подземного источника, так называемого родника, направить её в иное русло, чтобы осушить территорию.