Из-за коронавирусных ограничений в этом году массовые мероприятия в День семьи, любви и верности в Муроме были отменены. Однако церковные мероприятия состоятся. Как отметили в Муромской Епархии, все службы состоятся с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Из-за коронавирусных ограничений в этом году массовые мероприятия в День семьи, любви и верности в Муроме были отменены. Однако церковные мероприятия состоятся. Как отметили в Муромской Епархии, все службы состоятся с соблюдением требований Роспотребнадзора.В среду, 7 июля, в 14-00 в Свято-Троицком женском монастыре начнется малая вечерня с акафистом, сообщает сайт муром24.рф.В 17-00 начнется Всенощное бдение в храмах и монастырях Мурома (Свято-Троицкий женский монастырь, Свято-Вознесенский кафедральный собор, Спасо-Преображенский мужской монастырь, Свято-Благовещенский мужской монастырь).8 июля, в день праздника, в 4-30 в Свято-Троицком женском монастыре начнется ранняя Божественная Литургия с водосвятным молебном. В 9 утра на площади монастыря начнется Божественная Литургия. По ее окончанию состоится благословение пар, желающих вступить в брак.Фото: