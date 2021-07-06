Роспотребнадзор проверил популярные у владимирцев места для купания - берег реки Клязьма, озеро Глубокое, река Содышка и озеро Семязино.

Роспотребнадзор проверил популярные у владимирцев места для купания - берег реки Клязьма, озеро Глубокое, река Содышка и озеро Семязино.По результатам лабораторных исследований установлено, что качество воды не соответствуют требованиям санитарного законодательства по содержанию общих колиформных бактерий, железа, цветности.По паразитологическим показателям все отобранные пробы соответствуют требованиям СанПин. Патогенной микрофлоры не обнаружено.В рамках мониторинга отобраны и исследованы пробы песка и почвы на организованных пляжах города. Установлено превышение по индексу энтерококков на берегу р. Содышка и о. Глубое (санитарно-показательные организмы группы кишечной палочки). Рекомендовано заменить верхний слой песка на этих двух пляжах.Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает, что с целью профилактики заболеваний кишечными инфекциями при купании в бассейнах или водоемах с неизвестным качеством воды не стоит допускать заглатывания воды. Используйте для питья и мытья фруктов и овощей на пляже и иных местах летнего отдыха только кипяченую или бутилированную воду.