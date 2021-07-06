Согласно планам столичного Правительства, в ближайшие годы на территории ТиНАО будет создано 207 га новых парковых пространств в дополнение к уже существующим 121 гектарам парков, скверов и зеленых зон. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.
Согласно планам столичного Правительства, в ближайшие годы на территории ТиНАО будет создано 207 га новых парковых пространств в дополнение к уже существующим 121 гектарам парков, скверов и зеленых зон. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.
В июне Мэр Москвы Сергей Собянин представил жителям столицы программу развития Лучший город на Земле. Экологический раздел этой программы предполагает широкое развитие парковых зон на территории Москвы. Так, более 10% реорганизуемых промышленных зон так называемого ржавого пояса столицы станут комфортными парками для горожан.
Впрочем, развитие рекреационных пространств запланировано не только в центральной части города. В Новой Москве также разработаны серьезные планы по обустройству парков. Руководитель стройкомплекса столицы Андрей Бочкарев сообщил: Для нас крайне важно не только сохранять существующие парковые пространства, но и создавать новые. В частности, колоссальная работа по формированию парковых зон ведется в наиболее активно развивающихся районах Москвы – в ТиНАО.
Действительно, согласно программе Лучший город Земли, на сегодняшний день 49% территории столицы занимают зеленые насаждения. Притом 34% – это сохраняемая естественная природа.
Две трети зеленых территорий – это лесные зоны. Притом в Новой Москве это соотношение еще выше, – отмечает руководитель краеведческого портала Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь () Тимур Ахметвалеев. – Важно, что руководство города действует стратегически, с прицелом на далекое будущее: создавая в лесных массивах комфортные парковые зоны по стандарту Московский парк, оно защищает эти территории от дальнейшего использования как площадки под строительство. Это положительно сказывается и на людях, которые живут по соседству, и на самих зеленых зонах, за которыми начинают следить более тщательно, защищать от паразитов, таких как златка (жук-короед) и графиоз (грибковая инфекция вязов), от вторжения инвазивных видов. А это важно и для сбережения флоры и фауны, особенно 569 уникальных видов, которые бережно сохраняются в Москве.
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