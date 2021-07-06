Согласно планам столичного Правительства, в ближайшие годы на территории ТиНАО будет создано 207 га новых парковых пространств в дополнение к уже существующим 121 гектарам парков, скверов и зеленых зон. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Согласно планам столичного Правительства, в ближайшие годы на территории ТиНАО будет создано 207 га новых парковых пространств в дополнение к уже существующим 121 гектарам парков, скверов и зеленых зон. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.В июне Мэр Москвы Сергей Собянин представил жителям столицы программу развития Лучший город на Земле. Экологический раздел этой программы предполагает широкое развитие парковых зон на территории Москвы. Так, более 10% реорганизуемых промышленных зон так называемого ржавого пояса столицы станут комфортными парками для горожан.Впрочем, развитие рекреационных пространств запланировано не только в центральной части города. В Новой Москве также разработаны серьезные планы по обустройству парков. Руководитель стройкомплекса столицы Андрей Бочкарев сообщил: Для нас крайне важно не только сохранять существующие парковые пространства, но и создавать новые. В частности, колоссальная работа по формированию парковых зон ведется в наиболее активно развивающихся районах Москвы – в ТиНАО.Действительно, согласно программе Лучший город Земли, на сегодняшний день 49% территории столицы занимают зеленые насаждения. Притом 34% – это сохраняемая естественная природа.Две трети зеленых территорий – это лесные зоны. Притом в Новой Москве это соотношение еще выше, – отмечает руководитель краеведческого портала Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь () Тимур Ахметвалеев. – Важно, что руководство города действует стратегически, с прицелом на далекое будущее: создавая в лесных массивах комфортные парковые зоны по стандарту Московский парк, оно защищает эти территории от дальнейшего использования как площадки под строительство. Это положительно сказывается и на людях, которые живут по соседству, и на самих зеленых зонах, за которыми начинают следить более тщательно, защищать от паразитов, таких как златка (жук-короед) и графиоз (грибковая инфекция вязов), от вторжения инвазивных видов. А это важно и для сбережения флоры и фауны, особенно 569 уникальных видов, которые бережно сохраняются в Москве.Краеведческий портал Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь () создан автономной некоммерческой организацией Центр поддержки гражданских инициатив Гражданское развитие в рамках реализации одноименного проекта благодаря финансовой поддержке Комитета общественных связей города Москвы по результатам победы в конкурсе грантов Мэра Москвы.