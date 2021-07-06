Организации подписали соглашение о сотрудничестве.
Центр управления регионом и Владимирский Избирком подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь ЦУР будет передавать комиссии все сообщения о нарушениях на выборах депутатов Государственной думы.
Специалисты ведомства займутся консультированием электората в интернете. Цель – проинформировать население о выборах, местах для голосования, об органах, которые принимают жалобы, о регистрации в качестве кандидата.
Во время голосования при помощи системы «Инцидент-менеджмент» ЦУР будет обобщать сообщения о нарушениях и передавать данные в облизбирком.
Напомним, что единый день голосования назначен на 19 сентября. Параллельно с выборами в российский парламент в регионе идёт ещё 30 избирательных кампаний в местные органы власти.