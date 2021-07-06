Юрист, общественный деятель, кандидат в депутаты от Серпуховского округа Екатерина Гордон заявила, что парк Дракино должен работать, и в этом поддержку окажет АНО Центр прогресса Бокса.

Юрист, общественный деятель, кандидат в депутаты от Серпуховского округа Екатерина Гордон заявила, что парк "Дракино" должен работать, и в этом поддержку окажет АНО "Центр прогресса Бокса".Напомним, Росимущество передало некоммерческой организации "Центр прогресса Бокса" все обязательства по функционированию парка-отеля на 11 месяцев.Недвижимость в виде туристического комплекса "Дракино" в Серпуховском районе была изъята государством как имущество осужденного экс-главы района Александра Шестуна. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу рекреационной зоны отдыха, "Центр прогресса Бокса" должен взять на себя организационные и финансовые обязательства."Я как кандидат от Серпуховского округа обещаю жителям разобраться в ситуации и сделать все, чтобы парк в первую очередь служил детям, а не бизнесу!" – подчеркнула Екатерина Гордон.Среди запланированных работ – восстановление полноценной работы парка "Дракино", обеспечение социальной доступности для особых категорий посетителей. Будет организован заезд и расселение на отдых кадетов и детей-инвалидов.Все посетители парка получат возможность бесплатно пользоваться посещением пляжа в "Дракино", условия для отдыхающих будут пересмотрены и улучшены.