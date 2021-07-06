На покупку машин выделили почти 42 млн рублей.

Возле Белого дома 7 июля Владимир Сипягин передаст главврачам медучреждений региона 42 легковых автомобиля «Нива». Они закуплены в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения.На покупку машин потратили почти 42 млн рублей.Машины предназначены для амбулаторно-поликлинической службы малых городов и населённых пунктов с численностью до 50 тысяч жителей.Как уточнили в администрации Владимирской области, они оснащены переносными аппаратами ИВЛ и складными носилками.