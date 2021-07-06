Очередные обещания губернатора Владимира Сипягина. На этот раз глава региона пообещал восстановить права обманутых дольщиков в ближайшие полтора года. На что замахнулся Сипягин? В реестр

Очередные обещания губернатора Владимира Сипягина. На этот раз глава региона пообещал восстановить права обманутых дольщиков в ближайшие полтора года. На что замахнулся Сипягин? В реестр обманутых дольщиков во Владимирской области включено 8 проблемных домов и почти 400 граждан. Впрочем, некоторые дома в этот реестр еще не включены, а трудности с их достройкой уже возникли. Но