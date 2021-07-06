Борщевик выше человеческого роста подступает к домам. Уже несколько лет жители деревни Козики Суздальского района борются с ядовитым растением, при контакте с кожей оно вызывает сильные

Борщевик выше человеческого роста подступает к домам. Уже несколько лет жители деревни Козики Суздальского района борются с ядовитым растением, при контакте с кожей оно вызывает сильные ожоги. Люди за свой счет нанимают специалистов, которые уничтожают зонты. Косят борщевик на придомовых участках и сами жители. Но он только разрастается. Надежда Морозова, дачница А сейчас он уже