Во Владимирской области на 6 июля подтверждено 237 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился ..

Во Владимирской области на 6 июля подтверждено 237 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 69 горожан. Ещё 22 жителя подхватили опасную инфекцию в 24 сл. в Гусь-Хрустальном, 21 сл. в Муромском, 16 сл. в Ковровском, 12 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Александровском, 8 сл. в Собинском, 8 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Киржачском, 7 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Суздальском, 6 сл. в Меленковском, 6 сл. в Камешковском, 4 сл. в Судогодском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в г. Радужный)Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 37 557 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 8615 случаев во Владимире, 4479 - в Гусь-Хрустальном районе, 4120 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.