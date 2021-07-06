Встреча ковчега с частицей мощей Александра Невского прошла в центре Владимира на территории Богородице-Рождественского монастыря. Ковчег с мощами и икону Александра Невского встречали

Встреча ковчега с частицей мощей Александра Невского прошла в центре Владимира на территории Богородице-Рождественского монастыря. Ковчег с мощами и икону Александра Невского встречали митрополит Тихон и большая часть монастырской братии. Мероприятие состоялось в рамках празднования 800-летия великого князя и было немноголюдным, всего собралось около 100 человек. Тем не менее, погода благоволила и дух торжества присутствовал.