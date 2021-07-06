Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен действиями Европейского союза.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен действиями Европейского союза.В конце июня западные политики объявили о новых санкциях против республики. Под запрет попал белорусский экспорт нефтепродуктов и калия. Сообщается, что экономические ограничения стали ответом на нарушения прав человека в Белоруссии, а также репрессии против оппозиции и журналистов.На совещании, состоявшемся 6 июля, Александр Лукашенко обвинил Евросоюз в использовании санкций в качестве инструмента давления на государство. "Это беззаконие и шантаж в международном масштабе", – подчеркнул он. Президент напомнил, что в документах ООН подобные действия называют недопустимыми.Политик заметил, что новые ограничения были введены в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. По словам Лукашенко, европейцам "плевать" на народ, который пострадал от фашизма, и на соблюдение приличий. Глава страны добавил, что Европа начала "новый поход на Восток", передает БелТА.Ранее Александр Лукашенко дал оценку политической ситуации в Белоруссии. Он заявил, что августовские выборы "обнажили в обществе язвы и опухоли", которые власти в итоге смогли устранить. Лидер отметил, что в стране почти не осталось людей, которые осуждают действия силовиков на акциях протеста. Все подробности – в .