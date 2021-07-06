Районная газета Коммунар опубликовала обращение Меленковского районного Совета народных депутатов и администрации Меленковского района к жителям деревни Левино и близлежащих населенных пунктов.

Районная газета опубликовала обращение Меленковского районного Совета народных депутатов и администрации Меленковского района к жителям деревни Левино и близлежащих населенных пунктов. Его подписали глава Меленковского района, председатель Совета народных депутатов Меленковского района В.И. Гаврилов и глава администрации Меленковского района А.В. Пантелеев"Вопрос строительства так называемого «битумного завода» в последнее время создал большой ажиотаж, вполне понятный с точки зрения стремления жителей Денятинского сельского поселения отстоять свое право жить в экологически чистых условиях. Но, как это обычно бывает накануне любых выборов, такие темы быстро подхватываются теми, кто привык строить избирательную компанию на скандалах, пытаясь повысить свою узнаваемость и рейтинг", - говорится в нем.Но оказалось, что "вопрос решился сам собой в рамках действующего законодательства".Авторы обращения напоминают, что в апреле в администрацию Меленковского района поступило обращение от руководства компании ООО «БитуМакс-Природа» с предложением о строительстве завода по выпуску дорожного битума, метанола и меприна. Закон гласит, что «по вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования … проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом муниципального образования». То есть, в случае строительства завода необходимо изменить категорию земли сельхозназначения на промышленную.А значит, по закону, необходимо провести публичные слушания. И окончательное решение, в соответствии с законодательством, принимается с учетом результатов таких слушаний, которые прошли 24 июня около здания Левинского ДК."На публичных слушаниях возможность отстоять свою точку зрения по строительству была у всех заинтересованных сторон – и инициаторов строительства, и противников этого. Результатом этих слушаний стало закрепленное официальным протоколом поручение главе администрации МО Денятинское обратиться к руководству района с предложением не согласовывать размещение этого производства на указанном участке и не давать разрешение на строительство", говорится в обращении.И далее: "Исходя из норм законодательства и основываясь на итогах публичных слушаний, администрация Меленковского района отправила руководству компании ООО «БитуМакс-Природа» официальное письмо об отказе от предложения строительства этого завода. То есть, вопрос строительства закрыт".