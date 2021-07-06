При этом 35 автобусов уже прибыли в регион.

Владимирская область получила 50 автобусов «ЛИАЗ-5292» 2011 года выпуска. При этом 35 автобусов уже прибыли в регион. Завершить перегон пассажирского транспорта планируется в начале августа.Автобусы передадут в города и районы на хранение.«В дальнейшем с перевозчиками будут заключены договора аренды. Машины могут быть задействованы на муниципальных маршрутах, переданы образовательным учреждениям для перевозки детей, а также использоваться для других социальных нужд», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.Автобусы распределены по муниципалитетам в порядке очерёдности подачи заявок: